شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمناقشة حالة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت، منذ قليل، جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. وتستمر الجلسة لمدة 3 ساعات ونصف، يعرض خلالها المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، والوفد المرافق له، التقرير الوطنى لمصر، ويلتقي مداخلات من مندوبي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. بدء جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمناقشة حالة مصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمناقشة حالة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.