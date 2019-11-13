شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان من جنيف: الدولة أصدرت قوانين لدعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الدولة المصرية سعت إلى دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، حيث صدرت العديد من القوانين للتنظيم المهني والمؤسسي للصحافة والإعلام ولنقابة الإعلاميين، موضحا أن هذه القوانين نصت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحرياتهم فى أداء رسالتهم وعدم خضوعهم فى عملهم لغير القانون.

وأضاف المستشار عمر مروان خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، أن قوانين الصحافة توفر للصحفيين حرية النشر باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى الأعراض.

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أنه تم تعديل القانون المنظم للحق فى التظاهر ليؤكد على الحق فى التظاهر بمجرد الإخطار ومنح القضاء وحده سلطة منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، بعد أن كانت مخولة إلى وزارة الداخلية وهذا التعديل الهام فى قانون التظاهر يتغافل عنه البعض عن قصد.