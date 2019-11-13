فيديو معلوماتى.. طقس غير مستقر وأمطار وسيول خلال الـ72 ساعة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد ، تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الطقس، خلال الساعات المقبلة، لمدة 3 أيام. وننشر توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة فى نقاط مبسطة : - تتعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الطقس. ـ تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. ـ تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار. Advertisements - الأمطار ستكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البحر الأحمر وقد تمتد لمناطق بجنوب الصعيد. - الأمطار يوم الخميس تشمل أغلب السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة. - الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء. - تستمر فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق شمال البلاد وسيناء الجمعة. - الانخفاض فى درجات الحرارة سيكون من 4 لـ 5 درجات. - هيئة الأرصاد تناشد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة .

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