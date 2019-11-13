شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مد المهلة الممنوحة للوحدات السياحية (الفنادق العائمة) ببحيرة ناصر أمام السد العالى لتأجيل الرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من أول نوفمبر الجارى وحتى 30 إبريل 2020؛ وذلك نظراً للحركة السياحية المتزايدة خلال فترة الشتاء وخاصة ببحيرة ناصر لزيارة المعالم السياحية بمنطقة أبو سمبل، على أن يتم ذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهرى، وأن تتم المعاينة بحضور لجنة ثلاثية من مهندسى الهيئة، بالمشاركة مع أحد المراكز الهندسية المتخصصة فى بناء السفن بإحدى الجامعات المصرية. Advertisements

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