شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عمر مروان فى جنيف: محاولات لتسويق صورة مغلوطة عن حقوق الإنسان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إنه يجب عند الحديث عن حقوق الإنسان فى مصر أن يكون مقرونا بقواعد المهنية والموضوعية عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات بعيدا عن المواقف السياسية أو المصالح الشخصية أو التلاعب بالألفاظ.

وأضاف المسشتار عمر مروان خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، أن هناك من يستخدم عبارة "اعتقال المتظاهرين" لوقائع قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة أو إطلاق عبارة جرائم سياسية على الجرائم الإرهابية وعبارة "المحاكمة الجماعية".

وتابع أن الجريمة التى يتعدد فيها المتهون قد يطلق عليها البعض "المحاكمة الجماعية"، موضحا أن ذلك كله يتم دون استعمال الكلمات الصحيحة على الحالة المعروضة لتسويق الصورة المغلوطة لحقوق الإنسان فى مصر البعيدة عن الواقع.