شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة: إثيوبيا لن تتورط فى حرب وتفاؤل بوساطة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال الدبلوماسى النيجيرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الوساطة الأمريكية فى هذه القضية بالتأكيد ستساعد على التوصل إلى اتفاق، مستبعدا رغبة إثيوبيا أو أى من الأطراف فى الحرب مثلما يتحدث البعض.

وأضاف : " سيكون هناك حل ولن تكون هناك حرب بين مصر أو أى دولة حول النيل".

وأشار باندى إلى أن الاتحاد الأفريقى يناقش القضية منذ سنوات، لكنه استبعد نشوب أى صراع، مشددا "اثيوبيا لن تذهب نحو حرب بالتأكيد".