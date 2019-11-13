شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 125 مسجدا قبل نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الأوقاف 125مسجدًا على مستوى الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019م منها (45) من إحلال وتجديد الوزارة، ومنها (80) بالجهود الذاتية، وهي كالتالي:



م المديرية اسم المسجد وزارة جهود ذاتية

1. سوهاج مسجد آل التراكي – فزارة – المراغة ـ وزارة

2. مسجد العتيق – قرية الإصلاح – البلينا ـ وزارة

3. مسجد الهدى – الساحل – البلينا ـ وزارة

4. مسجد غفير اليمن – الجلاوية – ساقلتة ـ وزارة

5. مسجد آل ليفا – الحريزات – المنشأة ـ وزارة

6. مسجد الحميدات – دار السلام ـ وزارة

7. مسجد آل حمدون – ونينه – سوهاج ـ وزارة

8. مسجد الميرة – نزة الحاجر – جهينة ــ وزارة

9. مسجد آل ناروز – أولاد حمزة – العسيرات ـ وزارة

10. مسجد الأربعين – البطاح – المراغة ـ وزارة

11. مسجد البهنساوى – بنى هلال – المراغة ـ وزارة

12. مسجد السندق سليمان – الجلاوية – ساقلتة ـ وزارة

13. مسجد التقوى – دائرة أسماعيل شيرين – دار السلام ـ وزارة

14. مسجد عبد الستار – قرية سفلاق – ساقلتة ـ جهود ذاتية

15. مسجد الغندقلى – شارع صلاح سالم – المنشأة ـ جهود ذاتية

16. مسجد الرسول – نجع عبد الرسول – جهينة ـ جهود ذاتية

17. مسجد الفاروق – شطورة ت جهود ذاتية

18. مسجد السلام – الشرفا – البلينا ـ جهود ذاتية

19. البحيرة مسجد على المغربى – قرية أبو حمادة – الدلنجات ـ وزارة

20. مسجد التوحيد – حى السلام – وادى النطرون ـ وزارة

21. مسجد باغوص الشرقى – قرية باغوص – أبو المطامير ـ وزارة

22. مسجد ليديا الجديدة – قرية ليديا – المحمودية ـ وزارة

23. مسجد العشى – الأبقعين – حوش عيشى ـ وزارة

24. مسجد منشية محلة ثابت – قرية منشية محلة ثابت – الرحمانية ـ وزارة

25. مسجد المحطة – قرية نفرة – دمنهور ـ وزارة

26. مسجد الكريوتى – قرية الكريوتى – ايتاى البارود ـ وزارة

27. مسجد عزبة قنديل – عزبة قنديل – التوفيقية – إيتار البارود ـ وزارة

28. مسجد شعيب – قرية شعيب – جزاير عيسى – الدلنجات ـ وزارة

29. مسجد عمر بن الخطاب – قرية سليمان شلبى – شبرا خيت ـ جهود ذاتية

30. مسجد عزبة مظهر – دمنهور ـ جهود ذاتية

31. مسجد ايزابيلا- قرية ايزابيلا – شبرا خيت ـ جهود ذاتية

32. مسجد إبراهيم هلال – قرية شرنوب – دمنهور ـ جهود ذاتية

33. مسجد عزبة المأمور – العمرية – دمنهور ـ جهود ذاتية

34. كفر الشيخ مسجد بركاتى – شباس عمير – قلين ـ وزارة

35. مسجد الشرقى – النوايجه – دسوق ـ وزارة

36. مسجد النور الشرطة – طلمبات 7 – الرياض ـ وزارة

37. مسجد عزبة رزق – دسوق ـ وزارة

38. مسجد الشيخ سلامة – كفر المجر – دسوق ـ وزارة

39. مسجد الخشوعى – قرية الخشوعى – بلطيم ـ جهود ذاتية

40. مسجد عباد الرحمن – الحماد – بلطيم ـ جهود ذاتية

41. مسجد عزبة مشرف – عزبة مشرف – قلين ـ جهود ذاتية

42. مسجد النور – عزبة إبراهيم شكرى – كفر الشيخ ـ جهود ذاتية

43. مسجد أبيس – الحامول جهود ذاتية

44. أسوان مسجد الهداية – ام شلباية – الرديسية – إدفو ـ وزارة

45. مسجد السيدة عائشة – بلانة – نصر النوبة ـ وزارة

46. مسجد البراعم – وادى النقرة – نصر النوبة ـ وزارة

47. شمال سيناء مسجد الكبير العمارين – بئر العبد ـ وزارة

48. مسجد القسيمة – مركز الحسنة ـ وزارة

49. قرية الجوفة – محور الجدي – الحسنة ـ جهود ذاتية

50. الغربية مسجد سيدى طلحة – الشين – قطور ـ وزارة

51. مسجد عادل عوض – ميت يزيد – السنطة ـ وزارة

52. مسجد الجبالى – كوم مهنا – كفر الزيات ـ جهود ذاتية

53. مسجد العمرى – قطور جهود ذاتية

54. مسجد الكبير كنيسة دمشيت – طنطا ـ جهود ذاتية

55. مسجد العجمى – شبرا بلوله – قطورـ جهود ذاتية

56. مسجد نور الأسلام – قرانشو – بسيون ـ جهود ذاتية

57. مسجد عمر بن الخطاب – دنوشر – المحلة ثانى ـ جهود ذاتية

58. مسجد أيوب الانصارى – قصر بغداد – كفر الزيات ـ جهود ذاتية

59. مسجد الفتح – ابشواى – قطور ـ جهود ذاتية

60. مسجد عزبة وهبة – المحلة أول ـ جهود ذاتية

61. مسجد عزبة فرج البنوان – المحلة أول ـ جهود ذاتية

62. مسجد عزبة يوسف – محله حسن – المحلة أول ـ جهود ذاتية

63. مسجد عزبة الفيشاوى – طنطا ـ جهود ذاتية

64. مسجد عزبة بطروس – محله حسن – المحلة أول ـ جهود ذاتية

65. مسجد بلال مؤذن الرسول – أبو جمالة – طنطا ـ جهود ذاتية

66. مسجد بدر زان – برما – طنطا ـ جهود ذاتية

67. مسجد المغفرة – كفر الصارم – سمنود ـ جهود ذاتية

68. الأسماعيلية مسجد الكبير – أبو دهشان – الإسماعيلية ـ وزارة

69. مسجد النور – أبو عدروب – التل الكبير ـ وزارة

70. مسجد كميورس- سربيوم – فايد ـ جهود ذاتية

71. مسجد عباد الرحمن – التقدم – القنطرة شرق ـ جهود ذاتية

72. جنوب سيناء مسجد السلام الشليهات – نويبع ـ وزارة

73. مسجد الرحمة – قرية الجبيل – طور سيناء ـ جهود ذاتية

74. السويس مسجد عبد العزيز شلبى – كفر جودة – الاربعين ـ وزارة

75. مسجد الدكتور أيمن هلال – العبور – الأربعين ـ جهود ذاتية

76. أسكندرية مسجد كراملة – عزبة كراملة – خورشيد ـ وزارة

77. مسجد النور – القرية المركزية – برج العرب ـ جهود ذاتية

78. الشرقية مسجد فجر الأسلام – كفر أبو قورة – ابو كبير ـ وزارة

79. مسجد التوحيد – عزبة حسين عطية – فاقوس ـ جهود ذاتية

80. مسجد الرحمة أبو الروم – الفرايحة – أولاد صقر ـ جهود ذاتية

81. مسجد التوحيد – الزنانرية –زور ابو اليل – أولاد صقر ـ جهود ذاتية

82. مسجد نور الهدى – بيشة عامر – منيا لقمح ـ جهود ذاتية

83. مسجد نور الأسلام – الزرقية – الزقازيق ـ جهود ذاتية

84. مسجد عزبة البرماوى – أبو كبير ـ جهود ذاتية

85. مسجد الشيخ حماد – تل الجراد – انشاص الرمل ـ جهود ذاتية

86. مسجد نور الاسلام – عزبة المطار – الملاك – أبو حماد ـ جهود ذاتية

87. مسجد الكبير – العجمى – مشتول السوق ـ جهود ذاتية

88. مسجد فجر الاسلام – النحاس – بلبيس ـ جهود ذاتية

89. مسجد الحدايدة الكبرى – منشأة القاضى – فاقوس ـ جهود ذاتية

90. مسجد الرحمن – عزبة العيايدة – البسانين – بلبيس ـ جهود ذاتية

91. مسجد علي بن أبى طالب – ماشنجو – فاقوس ـ جهود ذاتية

92. مسجد الكبير – ابو عيد – ديرب نجم ـ جهود ذاتية

93. مسجد عزبة البورة – الجديدة – منيا القمح ـ جهود ذاتية

94. مسجد على قنديل – كفور نجم – الإبراهيمية ـ جهود ذاتية

95. مسجد أمين باشا – اكياد القبلية – فاقوس ـ جهود ذاتية

96. مسجد الحاج بدران – صهبرة – ديرب نجم ـ جهود ذاتية

97. قنا آل معين – الظافرية – قفط ـ وزارة

98. مسجد عكاشة القناوية – نجع حمادى ـ جهود ذاتية

99. مسجد سعودي – بندر قنا – قنا ـ جهود ذاتية

100. مسجد الشيخ علي شرق – دشنا ـ جهود ذاتية

101. مسجد الخلفاء الراشدين – فرشوط بجوار مجلس المدينة ـ جهود ذاتية

102. مسجد الخلفاء الراشدين – مدينة فرشوط ـ جهود ذاتية

103. مرسى مطروح مسجد الزهراء – مطروح ـ جهود ذاتية

104. الفيوم مسجد فيكتور – الجمال – طامية ـ وزارة

105. مسجد عزبة على صالح – سرو- أبشواى ـ جهود ذاتية

106. مسجد عمر لطفى – مركز رحمى – اطسا ـ جهود ذاتية

107. مسجد الأيمان – مفارق طيهات – ابشواى ـ جهود ذاتية

108. مسجد الحاج جمعة – طامية ـ جهود ذاتية

109. الدقهلية مسجد القديم – الدريس – أجا ـ وزارة

110. مسجد الكبير – منشاة البدوى – طلخا ـ جهود ذاتية

111. مسجد عمر بن العاص – نوسا الغيط – اجا ـ جهود ذاتية

112. مسجد النوايرة – أجا ـ جهود ذاتية

113. مسجد أبو حلاوة – منية النصر ـ جهود ذاتية

114. مسجد الرحمة – عزبة الكونت – منشاة مبارك – منية النصر ـ جهود ذاتية

115. الجيزة مسجد الصيادين – منية الرقة – أطفيح ـ وزارة

116. مسجد التوحيد – منيل السلطان – اطفيح ـ جهود ذاتية

117. مسجد أبو بكر الصديق – ميت القائد – العياط ـ جهود ذاتية

118. مسجد سيدى خلاف – البرغوتى – العياط ـ جهود ذاتية

119. مسجد إبراهيم سرى – عزبة سرى طه – العياط ـ جهود ذاتية

120. المنوفية مسجد الشهيد احمد محمد مهدى ، محمد محمود عطا الله – قويسنا ( مسجد فؤاد سابقاً) ـ جهود ذاتية

121. مسجد التوحيد البحرى – طوخ طنبشا – بركة السبع ـ جهود ذاتية

122. مسجد الزهراء – تتا – منوف ـ جهود ذاتية

123. مسجد الشرقى – ميت البيضا – الباجورـ جهود ذاتية

124. القليوبية مسجد محمد موسى – العطارة – شبين القناطر ـ جهود ذاتية

125. مسجد النور المحمدى – عزبة شرارة – ميت عاصم.