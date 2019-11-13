شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 125 مسجدا قبل نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الأوقاف 125مسجدًا على مستوى الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019م منها (45) من إحلال وتجديد الوزارة، ومنها (80) بالجهود الذاتية، وهي كالتالي:
م المديرية اسم المسجد وزارة جهود ذاتية
1. سوهاج مسجد آل التراكي – فزارة – المراغة ـ وزارة
2. مسجد العتيق – قرية الإصلاح – البلينا ـ وزارة
3. مسجد الهدى – الساحل – البلينا ـ وزارة
4. مسجد غفير اليمن – الجلاوية – ساقلتة ـ وزارة
5. مسجد آل ليفا – الحريزات – المنشأة ـ وزارة
6. مسجد الحميدات – دار السلام ـ وزارة
7. مسجد آل حمدون – ونينه – سوهاج ـ وزارة
8. مسجد الميرة – نزة الحاجر – جهينة ــ وزارة
9. مسجد آل ناروز – أولاد حمزة – العسيرات ـ وزارة
10. مسجد الأربعين – البطاح – المراغة ـ وزارة
11. مسجد البهنساوى – بنى هلال – المراغة ـ وزارة
12. مسجد السندق سليمان – الجلاوية – ساقلتة ـ وزارة
13. مسجد التقوى – دائرة أسماعيل شيرين – دار السلام ـ وزارة
14. مسجد عبد الستار – قرية سفلاق – ساقلتة ـ جهود ذاتية
15. مسجد الغندقلى – شارع صلاح سالم – المنشأة ـ جهود ذاتية
16. مسجد الرسول – نجع عبد الرسول – جهينة ـ جهود ذاتية
17. مسجد الفاروق – شطورة ت جهود ذاتية
18. مسجد السلام – الشرفا – البلينا ـ جهود ذاتية
19. البحيرة مسجد على المغربى – قرية أبو حمادة – الدلنجات ـ وزارة
20. مسجد التوحيد – حى السلام – وادى النطرون ـ وزارة
21. مسجد باغوص الشرقى – قرية باغوص – أبو المطامير ـ وزارة
22. مسجد ليديا الجديدة – قرية ليديا – المحمودية ـ وزارة
23. مسجد العشى – الأبقعين – حوش عيشى ـ وزارة
24. مسجد منشية محلة ثابت – قرية منشية محلة ثابت – الرحمانية ـ وزارة
25. مسجد المحطة – قرية نفرة – دمنهور ـ وزارة
26. مسجد الكريوتى – قرية الكريوتى – ايتاى البارود ـ وزارة
27. مسجد عزبة قنديل – عزبة قنديل – التوفيقية – إيتار البارود ـ وزارة
28. مسجد شعيب – قرية شعيب – جزاير عيسى – الدلنجات ـ وزارة
29. مسجد عمر بن الخطاب – قرية سليمان شلبى – شبرا خيت ـ جهود ذاتية
30. مسجد عزبة مظهر – دمنهور ـ جهود ذاتية
31. مسجد ايزابيلا- قرية ايزابيلا – شبرا خيت ـ جهود ذاتية
32. مسجد إبراهيم هلال – قرية شرنوب – دمنهور ـ جهود ذاتية
33. مسجد عزبة المأمور – العمرية – دمنهور ـ جهود ذاتية
34. كفر الشيخ مسجد بركاتى – شباس عمير – قلين ـ وزارة
35. مسجد الشرقى – النوايجه – دسوق ـ وزارة
36. مسجد النور الشرطة – طلمبات 7 – الرياض ـ وزارة
37. مسجد عزبة رزق – دسوق ـ وزارة
38. مسجد الشيخ سلامة – كفر المجر – دسوق ـ وزارة
39. مسجد الخشوعى – قرية الخشوعى – بلطيم ـ جهود ذاتية
40. مسجد عباد الرحمن – الحماد – بلطيم ـ جهود ذاتية
41. مسجد عزبة مشرف – عزبة مشرف – قلين ـ جهود ذاتية
42. مسجد النور – عزبة إبراهيم شكرى – كفر الشيخ ـ جهود ذاتية
43. مسجد أبيس – الحامول جهود ذاتية
44. أسوان مسجد الهداية – ام شلباية – الرديسية – إدفو ـ وزارة
45. مسجد السيدة عائشة – بلانة – نصر النوبة ـ وزارة
46. مسجد البراعم – وادى النقرة – نصر النوبة ـ وزارة
47. شمال سيناء مسجد الكبير العمارين – بئر العبد ـ وزارة
48. مسجد القسيمة – مركز الحسنة ـ وزارة
49. قرية الجوفة – محور الجدي – الحسنة ـ جهود ذاتية
50. الغربية مسجد سيدى طلحة – الشين – قطور ـ وزارة
51. مسجد عادل عوض – ميت يزيد – السنطة ـ وزارة
52. مسجد الجبالى – كوم مهنا – كفر الزيات ـ جهود ذاتية
53. مسجد العمرى – قطور جهود ذاتية
54. مسجد الكبير كنيسة دمشيت – طنطا ـ جهود ذاتية
55. مسجد العجمى – شبرا بلوله – قطورـ جهود ذاتية
56. مسجد نور الأسلام – قرانشو – بسيون ـ جهود ذاتية
57. مسجد عمر بن الخطاب – دنوشر – المحلة ثانى ـ جهود ذاتية
58. مسجد أيوب الانصارى – قصر بغداد – كفر الزيات ـ جهود ذاتية
59. مسجد الفتح – ابشواى – قطور ـ جهود ذاتية
60. مسجد عزبة وهبة – المحلة أول ـ جهود ذاتية
61. مسجد عزبة فرج البنوان – المحلة أول ـ جهود ذاتية
62. مسجد عزبة يوسف – محله حسن – المحلة أول ـ جهود ذاتية
63. مسجد عزبة الفيشاوى – طنطا ـ جهود ذاتية
64. مسجد عزبة بطروس – محله حسن – المحلة أول ـ جهود ذاتية
65. مسجد بلال مؤذن الرسول – أبو جمالة – طنطا ـ جهود ذاتية
66. مسجد بدر زان – برما – طنطا ـ جهود ذاتية
67. مسجد المغفرة – كفر الصارم – سمنود ـ جهود ذاتية
68. الأسماعيلية مسجد الكبير – أبو دهشان – الإسماعيلية ـ وزارة
69. مسجد النور – أبو عدروب – التل الكبير ـ وزارة
70. مسجد كميورس- سربيوم – فايد ـ جهود ذاتية
71. مسجد عباد الرحمن – التقدم – القنطرة شرق ـ جهود ذاتية
72. جنوب سيناء مسجد السلام الشليهات – نويبع ـ وزارة
73. مسجد الرحمة – قرية الجبيل – طور سيناء ـ جهود ذاتية
74. السويس مسجد عبد العزيز شلبى – كفر جودة – الاربعين ـ وزارة
75. مسجد الدكتور أيمن هلال – العبور – الأربعين ـ جهود ذاتية
76. أسكندرية مسجد كراملة – عزبة كراملة – خورشيد ـ وزارة
77. مسجد النور – القرية المركزية – برج العرب ـ جهود ذاتية
78. الشرقية مسجد فجر الأسلام – كفر أبو قورة – ابو كبير ـ وزارة
79. مسجد التوحيد – عزبة حسين عطية – فاقوس ـ جهود ذاتية
80. مسجد الرحمة أبو الروم – الفرايحة – أولاد صقر ـ جهود ذاتية
81. مسجد التوحيد – الزنانرية –زور ابو اليل – أولاد صقر ـ جهود ذاتية
82. مسجد نور الهدى – بيشة عامر – منيا لقمح ـ جهود ذاتية
83. مسجد نور الأسلام – الزرقية – الزقازيق ـ جهود ذاتية
84. مسجد عزبة البرماوى – أبو كبير ـ جهود ذاتية
85. مسجد الشيخ حماد – تل الجراد – انشاص الرمل ـ جهود ذاتية
86. مسجد نور الاسلام – عزبة المطار – الملاك – أبو حماد ـ جهود ذاتية
87. مسجد الكبير – العجمى – مشتول السوق ـ جهود ذاتية
88. مسجد فجر الاسلام – النحاس – بلبيس ـ جهود ذاتية
89. مسجد الحدايدة الكبرى – منشأة القاضى – فاقوس ـ جهود ذاتية
90. مسجد الرحمن – عزبة العيايدة – البسانين – بلبيس ـ جهود ذاتية
91. مسجد علي بن أبى طالب – ماشنجو – فاقوس ـ جهود ذاتية
92. مسجد الكبير – ابو عيد – ديرب نجم ـ جهود ذاتية
93. مسجد عزبة البورة – الجديدة – منيا القمح ـ جهود ذاتية
94. مسجد على قنديل – كفور نجم – الإبراهيمية ـ جهود ذاتية
95. مسجد أمين باشا – اكياد القبلية – فاقوس ـ جهود ذاتية
96. مسجد الحاج بدران – صهبرة – ديرب نجم ـ جهود ذاتية
97. قنا آل معين – الظافرية – قفط ـ وزارة
98. مسجد عكاشة القناوية – نجع حمادى ـ جهود ذاتية
99. مسجد سعودي – بندر قنا – قنا ـ جهود ذاتية
100. مسجد الشيخ علي شرق – دشنا ـ جهود ذاتية
101. مسجد الخلفاء الراشدين – فرشوط بجوار مجلس المدينة ـ جهود ذاتية
102. مسجد الخلفاء الراشدين – مدينة فرشوط ـ جهود ذاتية
103. مرسى مطروح مسجد الزهراء – مطروح ـ جهود ذاتية
104. الفيوم مسجد فيكتور – الجمال – طامية ـ وزارة
105. مسجد عزبة على صالح – سرو- أبشواى ـ جهود ذاتية
106. مسجد عمر لطفى – مركز رحمى – اطسا ـ جهود ذاتية
107. مسجد الأيمان – مفارق طيهات – ابشواى ـ جهود ذاتية
108. مسجد الحاج جمعة – طامية ـ جهود ذاتية
109. الدقهلية مسجد القديم – الدريس – أجا ـ وزارة
110. مسجد الكبير – منشاة البدوى – طلخا ـ جهود ذاتية
111. مسجد عمر بن العاص – نوسا الغيط – اجا ـ جهود ذاتية
112. مسجد النوايرة – أجا ـ جهود ذاتية
113. مسجد أبو حلاوة – منية النصر ـ جهود ذاتية
114. مسجد الرحمة – عزبة الكونت – منشاة مبارك – منية النصر ـ جهود ذاتية
115. الجيزة مسجد الصيادين – منية الرقة – أطفيح ـ وزارة
116. مسجد التوحيد – منيل السلطان – اطفيح ـ جهود ذاتية
117. مسجد أبو بكر الصديق – ميت القائد – العياط ـ جهود ذاتية
118. مسجد سيدى خلاف – البرغوتى – العياط ـ جهود ذاتية
119. مسجد إبراهيم سرى – عزبة سرى طه – العياط ـ جهود ذاتية
120. المنوفية مسجد الشهيد احمد محمد مهدى ، محمد محمود عطا الله – قويسنا ( مسجد فؤاد سابقاً) ـ جهود ذاتية
121. مسجد التوحيد البحرى – طوخ طنبشا – بركة السبع ـ جهود ذاتية
122. مسجد الزهراء – تتا – منوف ـ جهود ذاتية
123. مسجد الشرقى – ميت البيضا – الباجورـ جهود ذاتية
124. القليوبية مسجد محمد موسى – العطارة – شبين القناطر ـ جهود ذاتية
125. مسجد النور المحمدى – عزبة شرارة – ميت عاصم.
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