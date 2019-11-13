شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جلسة مزاد علنى لبيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد ظهر اليوم الأربعاء، بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 51 لوط سيارات ومواتير سيارات عبارة عن فارغة ورأس جرار بالمقطورة واردة من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هى من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بعدد 49 لوط سيارة ماركات وطرازات وموديلات متنوعة، ومنها صالون ونقل وجيب و7 مواتير ورأس جرار وماركات السيارات تشمل: "دايو لانوس - هامر- مرسيدس- تويوتا - BMW - نيسان - دودج - فولكس - جاجوار - لكزس - هونداى ألنترا وأكسنت وسنتافى - مازدا - شيروكى- سوزوكى - بورش شيفروليه - ميتسوبيشي ودايو وكيا وبيجو - أوسكار نصف نقل ولوط رأس جرار بالمقطورة ولوط به 7 موتور سيارة عبارة عن فارغة دون أى مشتملات ولا يرخص.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد، كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

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وفي حالة عدم رسو أى لوط من السيارات على المشترك فى المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترى يرغب فى شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع .

ويتم سداد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.