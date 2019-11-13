"جلسة خاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان".. أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يمثل المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب ومحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف.

في سياق مختلف، يعقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي مؤتمرا صحفيًا باستاد القاهرة الدولي، للحديث عن مباراة الكاميرون المقرر لها يوم غد الخميس في إطار الجولة الختامية للدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ونستعرض باقي الأخبار المتوقعة اليوم في السطور التالية:

القاهرة: تبدأ بمقر الأمانة العامةً لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان "2016- 2021".

القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات المنيا محاكمة نائب مرشد الإخوان و16 آخرين في قضية اتهامهم بالقيام بأعمال عنف ومحاولة قلب نظام الحكم.

القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة المتهمين بـ"الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف".

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القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح".

القاهرة: تعقد لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية اجتماعها الشهري، بمقر المجمع في مدينة نصر؛ لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تمس الاحتياجات الفعلية للأشخاص ، وذلك في إطار الدور الحيوي للمجمع وتفعيل لجانه العلمية المختلفة.

بيروت: تعطيل الدراسة بكافة المدارس والمعاهد والجامعات في عموم البلاد، وذلك بسبب أعمال قطع الطرق والشوارع واستمرار الاحتجاجات والتظاهرات في جميع أنحاء لبنان.

سول: يُعقد معهد (جيجو) للسلام ومنظمة المجتمع الكوري العربي ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية فعاليات المنتدى الـ16 للتعاون بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط في سول.

سول: تُعقد وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ، الدورة الـ18 لمؤتمر نزع السلاح وحظر الانتشار في العاصمة سول ، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر حوالي 60 مسؤولًا من الصين وأستراليا وفنلندا وغيرها، فضلًا عن المنظمات الدولية ذات الصلة.

القاهرة: يعقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي مؤتمرا صحفيا ، باستاد القاهرة الدولي، للحديث عن مباراة الكاميرون المقرر لها يوم غد الخميس في إطار الجولة الختامية للدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

القاهرة: تنطلق فعاليات المسابقة الفنية السنوية "لمحات من الهند 2019"، والتي ينظمها مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، بمشاركة طلاب المدارس بمختلف مراحلها وفئاتها.