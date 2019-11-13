بدخل شهرى 1300 جنيه.. كيف تشتري شقة في الإسكان الاجتماعي؟ (خطوات)​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بيع كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12 بمكاتب البريد المميكنة الموجودة بالمحافظات والمدن التي بها الشقق المخصصة للحجز، مقابل 150 جنيهًا، على أن يستمر اتحاحة كراسات الشروط حتى 12 ديسمبر المقبل.

وتتواجد الشقق في 33 منطقة ومدينة موجودين في 8 محافظات، ويمكن التعرف على أماكن الشقق بالتفاصيل.. (اضغط هنا).

والطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي جاء تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة"، وتصل مساحة الشقة إلى 90 مترًا (3 غرف وصالة) جاهزة للتسليم.

واشترطت وزارة الإسكان من خلال كراسة الشروط أن يكون أقل مرتب للمتقدم للحجز 1300 جنيه شهريًا، على أن يكون أقصى دخل شهري للأعزب 4200 جنيه، والمتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

ويصل سعر الشقة في الإعلان الـ12، 197 ألف جنيه.

وكان الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي طُرح نهاية 2018 بسعر 225 ألف جنيه للوحدة الـ90 مترًا، و184 ألف جنيه للوحدة الـ75 مترًا، لكن وزارة الإسكان قررت طرح الإعلان الـ12 بسعر أقل يصل إلى 28 ألف جنيه عن سابقه لحرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات القناة ومدن الصعيد، والتي تتضمن تسهيلات في سعر الوحدة، وطريقة التمويل.

ويتم سداد ثمن الشقة في الإسكان الاجتماعي على 20 سنة، بنظام التمويل العقاري، عند شراء كراسة الشروط من البريد يتم سداد مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، على أن يتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

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كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائيًا)، ويوجه الصندوق تلك الوديعة وعائدها لأغراض الصيانة لتظل الوحدات السكنية المُباعة صالحة للاستخدام أطول فترة ممكنة.

ويمكن معرفة كافة الأوراق المطلوبة ااحجز والشروط الخاصة بالتقديم من هنا.

وبعد الحصول على كراسة الشروط ومعرفة الأوراق المطلوبة والشروط، تأتي خطوة التقديم الإلكتروني، والتي تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء حساب جديد، (https://www.shmff.gov.eg/).

وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجله على الموقع، يتم ملء استمارة التسجيل والتي تتضمن المعلومات الأساسية للحاجز، وتتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يدخله مقدم الطلب على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

ثم يدخل مقدم الطلب على حسابه وينشئ طلب الحصول على وحدة سكنية، يملأ البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة - إن وجدت - إضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها المطروحة بالإعلان المنشور، يرفق مقدم الطلب المستندات والأوراق المطلوبة بصيغة الـ(PDF)، في ملف واحد.

بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

ويمكن التعرف أكثر على هذه الخطوات من خلال الفيديو التالي: