"متهمو قطار محطة مصر ومقتل طالب الرحاب".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد أروقة المحاكم، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات الهامة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضهما للمرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

محاكمة المتهمين في قضية "حادث محطة مصر"

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول، أنه في 27 فبراير من العام الجاري بدائرة قسم الأزبكية، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتح عن ذلك وفاة 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين.

محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة".

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها؛ الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

محاكمة محام بتهمة خيانة الأمانة

تنظر محكمة جنح مستأنف عين شمس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المحامي عدنان عبدالمجيد في اتهامه بخيانة الأمانة.

ودفع سامح عاشور نقيب المحامين في جلسة سابقة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبحق المحامي عدنان عبدالمجيد في الاحتفاظ بالصورة التنفيذية للحكم موضوع القضية، خاصة أنه صدر له حكم بذلك، لحين الحصول على أتعابه، مع إلزام الخصم بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه تعويض.

وأكد "عاشور" على بطلان تحريك الدعوى العمومية، لمخالفة المادة 589 من قانون تعليمات النيابة العامة، مضيفا "الحكم الغيابي الصادر من المحكمة شابه التزوير، لأن الإدانة بنيت فيه بالاستناد إلى حكم قيل إنه صادر بإلزام الزميل برد الصورة التنفيذية، وهو لا وجود له في أوراق الدعوى".

سماع شهود الاثبات في قضية "مقتل طالب الرحاب"

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار لطفي سالمان سالم، اليوم الأربعاء، إلى أقوال شهود الإثبات بقضية محاكمة المتهم أشرف حامد علي، وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بقضية "مقتل طالب الرحاب".

Advertisements

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة، ومحمد يحيي النحلاوي 20 سنة "سائق"، و باسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة سائق، ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي"، ووليد حربي محمد اليسري، 32 سنة "سائق" وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات.

هتك عرضها قبل وفاتها.. الحكم على أب عذب طفلته حتى الموت

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على المتهم بهتك عرض طفلتيه التوأم وتعذيب إحداهما حتى الموت.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "ياسر. ر" 45 عامًا، هتك عرض نجلتيه التوأم "سلوى وسلمى" بعدما استغل انفصاله عن والدتهما وبقاءهما معه بمفرده.

وأضافت التحقيقات في القضية رقم 267 لسنة 2019، أن المتهم عذب نجلتيه بالضرب المبرح وتوثيق يديهما بعدما طلبا زيارة والدتهما، واستمر في تعذيبهما باستخدام قطعة حديدية والصعق بالكهرباء حتى فارقت "سلوى" الحياة.

ونسبت النيابة للمتهم تهمة تعذيب المجني عليها الأولى حتى الموت، وهتك عرض ابنتيه حال كونهما لم يبلغا ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالقوة، بأن أدخل كل منهما على حدا لغرفته الخاصة وحسر عنهما ملابسها وجثم فوقهما قاصدًا هتك عرضهما.

محاكمة 11 متهمًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 11 متهمًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل، بسكرتارية حمدي الشناوي.

ونسبت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة؛ حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان، وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.

إعادة محاكمة متهمين بقتل الطفل يوسف العربي

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين "خالد أبوطالب، وطاهر عبدالتواب"، في قضية قتل الطفل يوسف العربي.

وأعيدت إجراءات محاكمة المتهمين، بعد إلقاء القبض عليهما، لصدور حكم غيابي بحقهما بالسجن 7 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أصدرت حكمها على 3 متهمين- بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربي، في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

​