أخبار مصر | تداول 216 شاحنة و34 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 216 شاحنة و34 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لمواني البحر الأحمر، تداول 216 شاحنة بضائع و34 سيارة.

ميناء سفاجا:

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 91 شاحنة و26 سيارة.

Advertisements

استقبل الميناء بالأمس العبارة أمانة وعلى متنها 6 سيارة.

غادرت السفينة عزيز اكسبريس وعلى متنها 50 شاحنة.

ميناء نويبع:

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 18 شاحنة و1سيارة، ويشهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 57 شاحنة و1 سيارة.