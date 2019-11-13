أخبار مصر | "أمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها حالة طقس اليوم الأربعاء، 13 نوفمبر 2019.
وقالت الهيئة، إن الطقس من المتوقع أن يكون معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة شمالاً وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر المتوسط.
أما عن حالة الموج البحر الأحمر، فقد أشارت إلى أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيها ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما ستكون حالة الموج في البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيها ما بين متر إلى متر ونصف المتر.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالأتي:
القاهرة 20 32
شبين الكوم 20 32
طنطا 20 31
دمنهور 21 31
الإسكندرية 21 30
بلطيم 20 30
مطروح 15 30
السلوم 15 31
سيوة 15 32
بورسعيد 2 2 28
دمياط 21 28
الزقازيق 21 32
الإسماعيلية 17 32
السويس 18 32
العريش 16 28
رفح 15 28
رأس سدر 21 31
نخل 17 29
نويبع 24 30
طابا 19 29
كاترين 14 25
الطور 22 31
شرم الشيخ 24 32
الغردقة 22 31
مرسى علم 22 31
الفيوم 19 32
بنى سويف 19 33
المنيا 18 33
أسيوط 15 33
سوهاج 16 33
قنا 17 34
الأقصر 19 34
أسوان 20 34
أبوسمبل 18 33
الوادي الجديد 19 33
شلاتين 20 29
أبو رماد 21 28
حلايب 22 27
رأس حدربة 22 27