أخبار مصر | قبل الـ"بلاك فرايداي".. نصائح مهمة من جهاز حماية المستهلك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الـ"بلاك فرايداي".. نصائح مهمة من جهاز حماية المستهلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر ملايين المصريين، عروض الـ"بلاك فرايداي"، يوم الجمعة المقبلة، لشراء احتياجاتهم من السلع المختلفة والاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات خلال هذه الفترة.

وعقد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا، مع عدد من كبرى الشركات المشاركة في عروض الـ"بلاك فرايداي"، حذرهم فيها من العروض الوهمية، مشددًا على أن الجهاز سيقوم بشن حملات مكثفة على الأسواق وبشكل مستمر للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن تخفيضات حقيقية في الأسعار والتصدي للإعلانات عن أي تخفيضات وهمية تؤدي إلى خداع المواطنين.

وشدد "عبد المعطي"، على التجار المشاركين بالتخفيضات الإعلان عن السعر قبل العرض والسعر الحالى بشكل واضح لايحدث لبسا لدى المستهلك.

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نصائح مهمة قبل الـ"بلاك فرايداي"

ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للموطنين، وهي كالأتي:

- التأكد من صحة وحقيقة العروض قبل الإقبال على الشراء.

- حال التعرض لأي شيء التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 و ايضاً من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG او على صفحته بالفيسبوك (الصفحه الرسميه لجهاز حمايه المستهلك بمصر).