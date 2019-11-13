شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبدأ تكريك بحر يوسف بالفيوم..وتوصيل بحر يوسف ببحيرة قارون لتحسين المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلي معهد بحوث الصرف لاستعراض الدراسة الخاصة بمقترح توسيع وتعميق بحر وهبى الآخذ من بحر يوسف بالفيوم، وتوصيل نهاية امتداد بحر وهبى مباشرة إلى بحيرة قارون وذلك لتحسين نوعية المياه بالبحيرة كما تم استعراض أعمال المرحلة الأولى لعملية تطوير بحر يوسف بطول 70كم وذلك من خلال تنفيذ أعمال تطهير وتكريك له لتحسين استيعابه وكفاءته. ووجه عبد العاطى بدمج المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى طول 288 كم لتحسين إدارة المياه بالفيوم. أوضح عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم، أن مياه الصرف هى المصدر الرئيسى لتغذية بحيرة قارون ولكن نتيجة زيادة معدلات إعادة استخدام المياه حدث تناقص في كمية المياه الواصلة لبحيرة مما أدي إلى انخفاض منسوبيها حيث تبلغ مساحة بحيرة قارون 55 ألف فدان وبدأ منسوبها فى الانخفاض منذ عام 2014 حتى عام 2018 بمعدل 30 سم كل عام وبعد تحسين ادارة المياه من خلال مشروعات تطوير الري وإدخال الرى الحديث بمحافظة الفيوم، وتم السيطرة على الانخفاض في المنسوب وكذلك زيادة 10 سم عن العام الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرى تبدأ تكريك بحر يوسف بالفيوم..وتوصيل بحر يوسف ببحيرة قارون لتحسين المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.