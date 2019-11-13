82% من القراء يؤيدون المطالبة بإطلاق استراتيجية جديدة لتأهيل أئمة المساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد المطالبة بإطلاق استراتيجية جديدة لتأهيل أئمة المساجد؟"، أيد غالبية القراء إطلاق استراتيجية جديدة لتأهيل أئمة المساجد.

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