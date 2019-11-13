شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطرارى لطائرة بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب فرنسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى ، صباح اليوم الأربعاء، هبوطاً اضطرارياً لطائرة، أثناء رحلتها من باريس إلى موريشيوس، لإنقاذ حياة راكب فرنسي الجنسية تعرض لوعكة صحية مفاجئة وضيق في التنفس خلال رحلة الطائرة، وتم نقله لأحد المستشفيات القريبة من المطار .
صرحت مصادر بمطار القاهرة، أن برج المراقبة تلقي إخطاراً من قائد إحدى الطائرات الفرنسية رحلة رقم 700 يطلب الهبوط بالمطار، لتعرض راكب فرنسي الجنسية 47 عاما، لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس، وتم السماح لقائد الرحلة بالهبوط علي موقع 10 داخل المهبط، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى، لتقديم الاسعافات والكشف عليه وتبين أنه يعاني من أزمة قلبية شديدة .
وقامت إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف بعمل إجراءات خروج ونقل الراكب إلى أحد المستشفيات الخاصة المجاورة للمطار لاستكمال علاجه .
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