شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخرج شهادة ميلاد مميكنة فى أقل وقت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجاء الكثير من المواطنين لاستخراج شهادات الميلاد المميكنة، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية الخطوات التى يجب اتباعها فى استخراج شهادة الميلاد سواء كان ذلك إلكترونياً، أو بالطريقة الاعتيادية.

أولاً..استخراج شهادة ميلاد مميكنة إلكترونياً

1- الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/

2- التسجيل فى الموقع.

3-اختر خدمة الإنترنت للمواطنين.

4- اختر "شهادة ميلاد".

5- كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، والبريد الإلكترونى، وتليفون المنزل، وتليفون المحمول، والعنوان.

6- اختيار نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام.

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ثانياً.. استخراج شهادة ميلاد مميكنة من الأحوال المدنية

1-نموذج (40) طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند.

2-في حالة عدم الاستدلال أو اختلاف بيانات ميلاد المواطن بالحاسب يجب على المواطن إرفاق مستخرج شهادة الميلاد أو صورة ضوئية معتمدة.

3- يستخرج الشهادة الشخص نفسه أو "الأب، الأم ، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، الخال".