شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم الأربعاء.. وتحذير من «الأرصاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

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كان الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذر في وقت سابق بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ يوم الاربعاء 13-11-2019 حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد.

وقال «زكي» خلال بيان له، إن حالة عدم الاستقرار ستمتد يوم الخميس لتشمل أغلب السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة وتكون غزيرة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتوقع البيان أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار اعتبارا من يوم الجمعة مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات لتعود إلى المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعه للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسئولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات، كما يمكن الإتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مــــدار الـ 24 ساعة على التليفون الآتي 24646721.