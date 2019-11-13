شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية المارون بالظاهر تستقبل رفات القديسة تريزا بالزفة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر، عن استقبال رفات القديسة تريزا الطفل يسوع بمقر الكنيسة الثلاثاء المقبل وذلك من خلال برنامج فعاليات للاحتفال بتلك المناسبة إذ تزور الرفات المقدسة الكنيسة لأول مرة قادمة من فرنسا بعد أن تجولت في كافة الكنائس الكاثوليكية بمصر.

يبدأ استقبال الزخائر المقدسة في العاشرة صباحا بزفة يتقدمها طلبة مدرسة القديس يوسف المارونية، ثم تصلي الكنيسة قداسين متتالين الأول في الثانية عشر ظهرا ثم في الرابعة عصرا، وفي المساء يصلى قداس احتفالي يترأسه الانبا جورج شيحان مطران المارون في مصر وبعدها يطوف الشمامسة بصندوق الزخائر المقدسة وتمثال القديسة تريزا وايقوناتها، وأثناء الاحتفالات تعرض أفلام وثائقية عن القديسة تريزا الطفل يسوع.

ووفقًا لسيرتها المدونة في الفاتيكان فإن القديسة الصغيرة تيريزا او تيريزا الطفل يسوع ولدت في يناير عام 1873 وتوفيت عام 1897 في ريعان شبابها لذلك، لقبت بـ " وردة المسيح الصغيرة و ولدت في مدينة الينسون الفرنسية وترهبت في الدير في عمر خمسة عشر عامًا، و تميزت رهبنتها بالطهاره الفائقة و الوداعة

أما الأب يؤانس لحظي فقد دون سيرة القديسة تريزا وقال إن فـى ليلة عيد الـميلاد عام 1886 وهـى فى سن الرابعة عشر رأت الطفل يسوع المسيح وهو يبتسم لهـا وكانت هذه نقطة تحول فـى حياتهـا حسب قولهـا ممـا دفعتهـا لحب المسيح الطفل ومحاولـة التشبه بـه، ولهذا عُرفت بتريزا الطفل يسوع.

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ويستكمل: وفى 29 مايو عام 1887 أرادت أن تلبي دعوة الله، فطلبت من والدها دخول الرهبنة، وبعد معارضة والدها لفترة وافق على الفور ولكنها لاقت معارضة من بعض أفراد اسرتها وكاهن القرية وحتى أسقف المقاطعة ورئيسة الدير نفسه وذلك لصغر سنها

وأضاف: فذهبت مع والدها الى مدينة روما لــمقابلة الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الثالث عشر لأخذ موافقته للدخول فى الرهبنة وهى فى سن الخامسة عشر فكان بعد حديث طفولي بريء أن قال لها البابا "ستدخلين إذا كانت هذه إرادة الله"