شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. سماع الشهود بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، يأتى أبرزها:-



الجنايات" تستمع لمرافعة المتهمين بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الدائرة 26، برئاسة المستشار مدبولى كساب، اليوم الأربعاء، لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين فى "الاستلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف".

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد قرر إحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقارى فى ذات المجموعة، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات. والمتهم الثانى فى القضية يدعى على عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل امين خزينة قطاع الاستثمار العقارى بالمجموعة الوطنية للاستثمارات الأوقاف "المحمودية سابقا" وحاليا بالمعاش.



سماع أقوال الشهود فى محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

تستمع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، لأقوال الشهود فى محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم فى قتل آخرين.

تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، لعلى بطيخ طبيب هارب، ويحيى موسى طبيب هارب، والمتهم بالتخطيط والتدبير والاشتراك فى قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، ومحمود فتحى بدر مهندس هارب وأحمد محمد عبد الهادى طبيب هارب ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس هارب وعلاء على السماحى هارب، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم "هارب" 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية "محبوس"، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب هارب، ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة طالب "هارب"، لأنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.



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الجنايات" تستمع للشهود فى محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

تستمع الدائرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، لأقوال الشهود، فى محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب".

كان النائب العام، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد "صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا" بينما قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة



سماع مرافع الدفاع فى إعادة محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.