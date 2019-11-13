شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تستعد بـ10 إجراءات عاجلة لاستقبال نوة "المكنسة".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة التأهب القصوى للتعامل مع أمطار نوة المكنسة المتوقعة أن تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة، حيث جرى وضع خطة عاجلة لإدارة الموقف قبل حدوث الأمطار، وذلك تجنبًا للأزمات التى قد تتسبب فى خسائر بشرية ومادية. وفى التقرير التالى نرصد ملامح الخطة التى جرى وضعها. وفى التقرير التالى نرصد ملامح الخطة التى جرى وضعها.

1- تشكيل غرفة عمليات على الواتس آب تضم كافة الوزارت المعنية ومسئولى الأجهزة التنفيذية والمحلية بمحافظات السيول لنقل الموقف لحظيًا على مستوى الجمهورية.

2- تشكيل لجنة متابعة عليا لإدارة الأزمة والسيطرة عليها برئاسة رئيس مصلحة الرى وعضوية رؤساء القطاعات والإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات وتوزيع المياه والصيانة الوقائية.

3- رفع درجة الاستعداد بمراكز الطوارئ التابعة للوزارة ويرأس كل مركز طوارئ أحد مديرى عموم الرى.

4- إنهاء أعمال صيانة وتجهيز المخرات الموجودة لاستقبال السيول، بتطهيرها وعمل الحماية للجسور وإزالة العوائق والتأكد من سلامة البرابخ.

5- التنسيق مع المحافظات والمحليات لتحديد بيان بأسماء القرى والتجمعات السكنية التى من الممكن أن تواجه أية مشاكل مع عمل الاحتياطات اللازمة. Advertisements

6- تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف التى ترد إليها مياه السيول وتطهير المصارف وصيانتها لإمكان استيعاب كميات المياه المتدفقة.

7- تخفيض تصرفات النيل وحفظ مناسيب المياه أمام القناطر الرئيسيّة وقناطر الوجه البحرى على أقل المناسيب الممكنة خلال فترة الأمطار حتى يتسنى استيعاب أو مياه زائدة للاستفادة بها فى الزراعة.

8- تشكيل وحدة عمل ومراقبة على المستوى المركزى بالوزارة وعلى مستوى الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات.

9- المتابعة الدورية لمخرات السيول بمعرفة الإدارات المركزية لصيانة الترع والمرور عليها وعمل تقرير مجمع بالصور عنها.

10- إلغاء الإجازات للمهندسين والفنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرى تستعد بـ10 إجراءات عاجلة لاستقبال نوة "المكنسة".. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.