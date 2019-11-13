حدث ليلاً| وفاة طالبة "قطار طنطا".. واشتعال الأوضاع في لبنان وفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

"ما أسباب ظهور مرض البهاق وفترة علاجه؟".. هاني الناظر يُجيب

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن مرض البهاق هو ناتج عن خلل في الجهاز المناعي، ونحو 15% إلى 18% مصابون به.

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سقطت من القطار.. وفاة طالبة مدرسة الصم والبكم بطنطا

توفيت طالبة، مدرسة الصم والبكم بمدينة طنطا، مساء الثلاثاء، والتي تعرضت للسقوط من القطار خلال استقلالها قطار من " طنطا - كفرالزيات" محل إقامتها، نتيجة اختلال توازنها في نطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، داخل المستشفى بعد نحو 7 ساعات من نقلها في حالة خطرة.

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أول تعليق من "فتاة العياط" بعد قرار النائب العام بحفظ القضية

علَّقت أميرة أحمد، المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة العياط"، على قرار النائب العام بحفظ الدعوى الجنائية ضدها، والتي كانت متهمة بقتل سائق حاول اغتصابها، قائلةً: "والدي أبلغني بأنني حصلت على البراءة".

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"مونوريل وقطار مكهرب".. متحدث "الوزراء" يكشف عن وسائل نقل موظفي العاصمة الإدارية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة بخطوط مواصلات منتظمة، بالإضافة إلى مشروع المونوريل.

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"سياحة الصعيد" تعلن الجنسيات الأكثر حضورًا للأقصر ونسب الإشغالات 90%

أعلن ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، تزايد الأفواج السياحية القادمة إلى الصعيد من مختلف الجنسيات، قائلاً: "هناك طفرة غير مسبوقة في أعداد السياح الأجانب، ويرجع ذلك إلى الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع بها مصر على الأصعدة كافة".

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حريق في جراج بجوار "إصلاحية بولاق".. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

اندلع حريق هائل في جراج غير مرخص ملاصق لمركز لإعادة تأهيل أطفال الأحداث "إصلاحية" بمنطقة بولاق الدكرور، مساء الثلاثاء.

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مبادرة إنهاء قوائم الانتظار: إجراء 291 ألف عملية جراحية بتكلفة 3 مليارات جنيه

قال الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إنه تم إجراء 291 ألفًا و825 عملية جراحية بتكلفة 3 مليارات جنيه؛ وذلك ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار التي انطلقت في يوليو 2018.

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10 شهداء و50 مصابًا

أفادت مصادر فلسطينية بأن ثلاثة فلسطينيين قتلوا مساء الثلاثاء ما رفع حصيلة غارات إسرائيل على مناطق متفرقة في قطاع غزة إلى عشرة بينهم مسؤول عسكري في حركة الجهاد الإسلامي.

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وزير التعليم اللبناني يُعلق الدراسة بسبب المظاهرات وقطع الطرق

أصدر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا بكافة المدارس والمعاهد والجامعات في عموم البلاد، وذلك على ضوء أعمال قطع الطرق والشوارع واستمرار الاحتجاجات والتظاهرات في جميع أنحاء لبنان.

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بعد رحيل موراليس.. السيناتور "جينين أنيز" تعلن نفسها رئيسة لبوليفيا

أعلنت السيناتور، جينين أنيز، نفسها رئيسة مؤقتة لبوليفيا بعد أن استقال الرئيس إيفو موارليس وذهب إلى المنفى في المكسيك.

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الحريري يطلب من قائدي الجيش وقوى الأمن الداخلي حفظ سلامة المتظاهرين

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، صباح اليوم الأربعاء، من قائدي الجيش وقوى الأمن الداخلي ضمان حماية المواطنين وسلامة المتظاهرين.

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الرئاسة اللبنانية: تصريح عون عن هجرة المتظاهرين "محرف"

أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا ، ليل الثلاثاء/الأربعاء، أوضحت فيه أن تصريح الرئيس ميشال عون عن هجرة المتظاهرين "محرف".

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صحيفة إسرائيلية: ملادينوف يتوجه إلى مصر للتوسط في هدنة بين إسرائيل وغزة

توجه نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، في محاولة للتوسط في وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

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طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات جديدة على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، حسبما أعلنت "سكاي نيوز" عربية.

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تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في بغداد

وقوع عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين العراقيين قرب جسر السنك في بغداد، مساء الثلاثاء، بعد تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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فورين بوليسي: استمرار السياسة العرقية تنذر بانفجار الوضع في إثيوبيا

يحتاج الرئيس الإثيوبي آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل إلى إقناع مختلف الطوائف العرقية بأنه وحزبه الجديد يمثلان جميع الإثيوبيين، خاصة في ظل الاحتجاجات التي تشهدها إثيوبيا منذ الأسبوع الأخير في أكتوبر الماضي، التي أخذت بعدًا عرقيًا ودينيًا وقتل خلالها أكثر من 70 شخصٍ، بحسب تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

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