التعليم تفتتح أول مدرسة للحلي والمجوهرات بالعبور.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مدرسة الحلي والمجوهرات بالعبور، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني وعدد من الوزراء.

وتهدف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية "حلي ومجوهرات" إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي.

وتعتبر مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات)، هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.

ومن المقرر أن يتكون المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد.