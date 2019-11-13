أخبار مصر | ماذا تفعل إذا تعرضت للغش في الـ"بلاك فرايداي"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا تفعل إذا تعرضت للغش في الـ"بلاك فرايداي"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جهاز حماية المستهلك 4 طرق، يمكن للمواطنين التواصل مع الجهاز من خلالها في حال تعرضهم للغش أثناء الشراء من عروض الـ"بلاك فرايداي".

وأهاب الجهاز في بيان له جموع المستهلكين بضرورة التأكد من صحة وحقيقة العروض قبل الإقبال على الشراء، لافتا إلى أن الجهاز شكل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق والعروض المعلن عنها للسلاسل التجارية والمحال والمواقع الإلكترونية ، والتصدى للمخالفين من التجار المتلاعبين والعروض الوهمية المعلن عنها للمستهلكين بغرض تضليلهم .

وأعلن الجهاز إمكانية التواصل مع الجهاز من خلال الطرق الأتية:

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- من خلال الخط الساخن19588.

- من خلال رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG

- من خلال صفحة الجهاز بالفيسبوك (الصفحه الرسميه لجهاز حمايه المستهلك بمصر).