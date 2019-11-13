"أمن المصريين اليومى وسد أثيوبيا" ندوة بالجامعة الأمريكية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "أمن المصريين اليومى وسد أثيوبيا: هل تحلية المياه طريقة لتجنب حروب المياه؟"، إذ يحاضر فيها الدكتور أدهم رمضان استاذ الكيمياء وعميد الدراسات العليا بالجامعة. الندوة تعقد ما بين الواحدة والثانية ظهرا بمبنى الوليد بن طلال بن عبد العزيز بمقر الجامعة بالتجمع الخامس. Advertisements حصل الدكتور أدهم رمضان على درجة الماجستير فى الكيمياء من جامعة كامبردج البريطانية ثم درجة الدكتوراه فى الكيمياء الفيزيائية من نفس الجامعة عام 1996. أولى رمضان قضايا البيئة اهتماما خاصا إذ عمل فى وزارة البيئة المصرية واهتم بمجالات معالجة المياه وتحلية مياه البحر.

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