شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "العلميين": المالية أكدت أحقيتنا فى تحصيل الدمغات بعد توقفها 24 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة العلميين، إن وزير المالية قد أصدر الكتاب الدورى رقم 103 لسنة 2019، للتأكيد على خصم وتحصيل الدمغة المستحقة للنقابة طبقا لما نصت عليه المادة رقم 79 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية، وتوريد قيمتها على رقم حساب النقابة بالبنك.

وأوضح أبو عميرة، فى تصريحات لليوم السابع، أن القرار جاء تأكيدا لأحقية النقابة فى تحصيل تلك الدمغات بعد توقف كافة الجهات عن سداد قيمتها لصالح النقابة، منذ حوالى 24 عاما، لافتا إلى أن النقابة ستبدأ مخاطبة كافة الجهات المعنية بالكتاب الدورى لوزارة المالية، لبدء تفعيلها، وتحصيلها لصندوق النقابة.

وأشار إلى أن الدمغات تمثل مصدر دخل أساسى للنقابة، خاصة أن قيمة الاشتراكات السنوية زهيدة، وتمثل دعما لصندوق معاشات النقابة.