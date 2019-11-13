شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير التعليم يفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، مدرسة الحلى والمجوهرات بالعبور، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، وبعض قيادات التربية والتعليم ومحافظة القليوبية.

وتهدف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلى والمجوهرات) إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم، مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولى، كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هى نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.

ويتكون المنهج الدراسى المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد.