شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع تطوير "نجع السايح" بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة عزة سرى، مسئول المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير منطقة السايح 1 و2 بمحافظة أسوان، ضمن خطة صندوق تطوير العشوائيات.

وأضافت مسئول المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لـ"الخليج 365"، أن الصندوق سيبدأ حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للتطوير الشامل للمنطقة والتى تقع على مساحة 74,6 فدان، تشمل أنشطة سكنية وتجارية واجتماعية ودينية وخدمية وطرقا وفراغات يوجد بها 1210 مبانى منها 1073 وحدة سكنية مأهولة بالسكان.

وأوضحت الدكتورة عزة سرى، أن مشروع تطوير المنطقة يهدف إلى وضع خطة متكاملة بالتعاون مع جميع شركاء التنمية للعمل على تحسين الأوضاع المعيشية، من خلال طرح عدة بدائل وفتح المجال أمام المواطنين لاختيار البديل المناسب والذى يتماشى مع الإمكانيات المتاحة والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، فضلاً عن أنه سيشمل أيضاً إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالكامل مع إدخال خدمة الصرف الصحى ضمن مشروع متكامل يشمل مدينتى البصيلية والسباعية سيجرى تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.