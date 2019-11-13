"سياحة الصعيد" تعلن الجنسيات الأكثر حضورًا للأقصر ونسب الإشغالات 90%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، تزايد الأفواج السياحية القادمة إلى الصعيد من مختلف الجنسيات، قائلاً: "هناك طفرة غير مسبوقة في أعداد السياح الأجانب، ويرجع ذلك إلى الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع بها مصر على الأصعدة كافة".

وقال عجمي لـ"الخليج 365"، اليوم، إن نسب الإشغالات السياحية بالأقصر، تراوحت ما بين 80 إلى 90 % في الفنادق الثابتة والعائمة، مشيرًا إلى أن ذروة الموسم ستصل النسب لـ 100% للطاقة الفندقية التي تعمل.

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وكشف رئيس غرفة شركات السياحة، عن الجنسيات الأبرز حضورًا في الصعيد، وجاء على رأسهم إسبانيا وفرنسا يليهم الصين واليابان وألمانيا وأمريكا وتايوان وتايلاند وكوريا والدنمارك، وأفواج من الدول الاسكندنافية ودول شرق آسيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا.

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إلى أن هناك نحو 120 مركبًا يعملون بشكل مستمر في الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، وهناك ازدحام في شوارع الأقصر وفي المعابد، كما أن هناك إقبالاً شديدًا على جميع المتاحف والمزارات السياحية ومتوقع زيادة الأعداد خلال أعياد رأس السنة والكريسماس.

وظهرت أفواج السائحين وهي تتوافد على مدينة الأقصر من قلب مطار الأقصر الدولي وحتى الفنادق المختلفة، وذلك لتقديم بشرى سعيدة للعاملين بالقطاع السياحي في الأقصر بصورة تدل على موسم سياحي مميز للغاية.