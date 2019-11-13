وزير شؤون "النواب" يشارك في اجتماعات حقوق الإنسان بجنيف.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: يحضر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ومحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف. وكان المستشار مروان، أكد أن الحكومة عقدت لقاءات واجتماعات مع عدد من الوزارات والمجتمع المدني لاستعراض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان استعدادًا لهذه الجلسة وأن الحكومة المصرية ملتزمة بتعهداتها الدولية وقامت بتنفيذ العديد من التوصيات التى تعهدت بها في الجلسة السابقة عام 2014.

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