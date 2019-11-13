شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نشاط البرلمان الرقابى خلال شهر أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب تقريرًا عن حصاد أعمال مجلس النواب تناولت فيه ما أنجزه البرلمان على المستوى الرقابى، وطبقًا لتقرير الأمانة العامة فإن المجلس واجه وزيرى الإسكان والمالية بطلبات إحاطة وأسئلة كالتالى :

مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير المالية تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومطالبة الوزير بتوضيح سبل الاستفادة من السيارات التى على ذمة قضايا فى الأقسام والرد على المغالاة فى أسعار إيجار أراضى أملاك الرى وبدل الانتفاع وعدم التقنين.

ذلك بالإضافة إلى عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات، وسياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة.

وأكد وزير المالية فى رده على النواب، أن أى مسئول فى أى جهة حكومية متقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات والقيمة المالية المقطوعة بمبلغ 150 جنيهًا التى منحت للعاملين بقانون، سيحال إلى النيابة الإدارية، مشددًا على أنه قبل نهاية شهر أكتوبر سيكون الحد الأدنى للأجور مطبق فى كل الجهات.

كما جرت مناقشة 33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب موجهة لوزير الإسكان حول توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وعن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى.

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وتناولت أيضًا طلبات الإحاطة موضوعات تتعلق بارتفاع أسعار فواتير المياه، وتتضمن ستة طلبات إحاطة عن رغبة الأهالى بمنطقة شرق ابنى بيتك فى بناء سور خرسانى يفصل بينهم وبين المقابر.و

وتناولت كذلك قرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المبانى ومخالفتها للواقع بالقرى، وعن سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكى، وكذلك إدخال المرافق لراغبى استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة، شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد. وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وعن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودى الدخل. وعن إضافة قسم الهندسة الطبية لمركز بحوث الإسكان.

وأشار تقرير الأمانة العامة إلى أن نشاط المجلس على المستوى الرقابى تضمن تشكيل لجان خاصة لمناقشة مشاكل تهم المجتمع وهى كالآتى

1 - شكل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، لمناقشة أزمة غرق الشوارع والميادين فى المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول، وستبحث كيفية مواجهة الآثار التى ترتبت على سقوط الأمطار وكيفية الاستفادة منها سواء فى الزراعة أو معالجتها لاستخدامها فى مياه الشرب.

2 - شكل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأعلن على عبد العال أنه سيتم إخطار النواب بتشكيل هذه اللجنة فى جلسات قادمة.

وأوضح عبد العال، أن ظاهرة العنف والإرهاب والتطرف لا تتطلب المواجهة المسلحة فقط، مؤكدًا أن هناك جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية تحتاج إلى تضافر جهود الدولة للقضاء على هذه الظاهرة نهائيًا.