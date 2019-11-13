شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تسلم سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتنقلة.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلم وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم السبت المقبل، سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن افتتاح بعض منافذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى الخاص بشباب الخريجين، فى العديد من المحافظات، بجانب توقيع العقود لعدد 75 فرعًا آخرين تمهيدًا لافتتاحها أيضًا خلال أيام بعد تسليمهم ماكينات صرف السلع التموينية المدعمة، وكذلك صرف نقاط الخبز، بجانب طرح السلع الغذائية الحرة من خلال هذه المنافذ.