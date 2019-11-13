شكرا لقرائتكم خبر عن «هنفرحهم».. مبادرة لدعم مرضى السرطان بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«يا جمال النبى يا حنان النبى.. والله العظيم يا ناس مالينا غير النبى».. بتلك الكلمات أنشد شباب فرقة الأنوار المحمدية عددا من القصائد الشعرية بالرق فى مواقع الانتظار داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان فى محافظة الأقصر، للمساهمة فى إدخال البهجة والسرور على المرضى القادمين من مختلف المحافظات لتلقى جرعات العلاج المجانية فى أقسام المستشفى المختلفة.

واستمتع العشرات من المرضى وذووهم، وارتسمت على وجوههم البهجة والسعادة، وقاموا بالتصفيق وإطلاق الزغاريد خلال مدح القصائد الدينية لشباب فرقة الأنوار المحمدية، الذين أطلقوا مبادرة «هنفرحهم»، وأكدوا أنها ستكون مبادرة شهرية بتنظيم زيارة داخل المستشفى للإنشاد وسط المرضى لدعمهم نفسيًا ومعنويًا بالمديح فى حب رسول الله خلال تواجدهم انتظارًا لتلقى العلاج.