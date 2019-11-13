شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق القمر الصناعي المصري ٢٢ نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتزم مصر، فى 22 نوفمبر الجارى، إطلاق قمر صناعى لأغراض الاتصالات يحمل اسم «طيبة -1»، بواسطة شركة «آريان سبيس» الفرنسية على صاروخ الإطلاق «آريان-5»، ومن المقرر أن تتم عملية الإطلاق فى قاعدة مدينة «كورو» بإقليم «جويانا الفرنسية» بأمريكا الجنوبية.

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وانتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التواؤم الميكانيكى والكهربى بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التى ستمكن القمر من البقاء فى الموقع المدارى المخصص له لمدة خمسة عشر عامًا، حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

وستتولى مصر عملية الإدارة والتحكم فى القمر عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

وبإطلاق القمر المصرى «طيبة -1» ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، ما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم فى دعم جهود التنمية الشاملة.