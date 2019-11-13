شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: سنعتمد على العدادات مسبوقة الدفع "المحلية" حتى لو انتظرنا 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى ما جرى تركيبه من العدادات مسبوقة الدفع بالشبكة القومية بلغ حتى الآن ما يقرب من 9 ملايين عداد مسبق الدفع، مؤكدًا أن خطة الوزارة لتحويل كافة العدادات إلى مسبوقة الدفع تستهدف تركيب 28 مليونًا و700 ألف عداد مسبوق الدفع بحلول عام 2024.

وأشار وزير الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه حريص على الاعتماد على الصناعة المحلية وأن تكون كافة العدادات مسبوقة الدفع تحمل كلمة "صنع فى مصر" حتى وأن تسبب ذلك فى تأخر الانتهاء من تحويل كافة العدادات مسبوقة الدفع فى عام واحد بدلاً من 4 سنوات، قائلاً "سنعتمد على العدادت مسبوقة الدفع المصنعة بالمصانع المصرية حتى لو هنستنى 4 سنوات".

وأضاف شاكر، أن العداد مسبق الدفع يضمن دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلى للمشترك وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى، مشيراً إلى أن مشروع برنامج الشحن الموحد للعدادات مسبقة الدفع ما زال يخضع للتجارب للتأكد من نجاحه، لتوحيد قواعد البيانات على مستوى جميع الشركات الموردة للعدادات، وربطها بنظام التحصيل الإلكترونى للحصول على بيانات وتقارير موحدة.

وأضاف شاكر، أنه جارى الانتهاء من تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألفاً من العدادات الذكية، بالإضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال بها فى نطاق 6 شركات توزيع، حيث تم تركيب حوالى 120 ألف عداد ذكى حتى الآن ومن المتوقع تفعيل النظام بنهاية العام الحالى.