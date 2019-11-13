شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."مباشر قطر" تكشف خبايا نظام أردوغان فى حق معارضيه والتنكيل بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه فى عالم السياسة كل الشهادات تؤخذ من أجل أن يرد عليها إلا شهادة واحدة فقط تأتى من عقل دار العقرب كى تفضح ممارستها القمعية بحق معارضيه السياسيين وقيامه بالتنكيل بهم واعتقالهم لا شئ إلا سوء مخالفة الأفكار وهذا شأن العثمانى رجب طيب أردوغان مع معارضيه والمنتقدين لسياسته.

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وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن قمع الرئيس التركى لمعارضيه والتنكيل بهم، خلق سجلاً حافل فى التاريخ التركى من الاستبداد والاضطهاد، مشيراً إلى أن اعداد المعتقلين فى سجون أردوغان بلغوا عشرات الآلاف بالإضافة إلى فصل الكثيريين من اعمالهم.

وأشار التقرير إلى أن حالة الطوارئ التى اعلنها أردوغان، فى البلاد تسببت فى همجية سياسية بحسب وصف قيادات المعارضة التركية، الذين حذروا من أن مستقبل بلدهم على حافة الهاوية وأن العواقب ستكون وخيمة حال استمرار قمع أردوغان.