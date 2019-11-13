شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن نوة "المكنسة" التى تضرب السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بداية من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع سقوط أمطار نوة "المكنسة" على السواحل الشمالية.

وفى التقرير التالى نرصد 7 معلومات لا تعرفها عن نوة المكنسة:

1- سميت بهذا الاسم لشدة الرياح حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نتيجة تيارات بحرية شديدة.

2- تستمر 4 أيام فى الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر.

3- تضرب محافظات السواحل الشمالية.

4- يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على العديد من محافظات الوجه البحرى ومحافظات شمال البلاد وسواحل البحر المتوسط.

5- يجرى وقف أعمال الصيد والملاحة فى البحر المتوسط خلال النوة.

6- تتسبب النوة فى ارتفاع أمواج البحر المتوسط من 4- 6 أمتار.

7- تصل سرعة الرياح خلال النوة إلى 40 عقدة.