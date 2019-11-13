شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تفعيل الغياب الإلكترونى فى المدارس وإنذار الطلاب المتغيبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس تواصل تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا وإرساله إلى الإدارة العامة للتطوير التكنولوجى فى الوزارة بشكل يومى، موضحة أن هناك ارتفاعًا فى نسب غياب الطلاب خاصة فى المرحلة الثانوية والصف الثالث الثانوى.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المدارس ملزمة بإرسال خطابات إنذار للطلاب المتجاوزين لنسب الغياب مع اتخاذ إجراءات فصل الطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضور المطلوبة طوال الدراسة وتحويلهم إلى نظام المنازل، مشددة على أنه لا تهاون مع أى طالب يتجاوز نسبة الغياب وسيعرض نفسه للعقوبة والحرمان من دخول الامتحان كطالب منتظم.