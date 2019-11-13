شكرا لقرائتكم خبر عن المرور : تجهيز غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات تحسبا لهطول أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الأمطار و الشبورة بعد توقعات خبراء الأرصاد الجوية باستمرار موجة تضرب البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث ستتابع الغرف عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة بالطرق والخدمات المرورية المتواجدة بالمحاور الرابطة بين المحافظات حركة السيارات لمنع وقوع الحوادث لتأمين الرحلات عبر الطرق السريعة.

كما حرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

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وسيتم نشر سيارات إغاثة بالطرق، خلال فترة سوء الأحوال الجوية ومن المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، وتعمل غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء علاء متولى، مدير الإدارة العامة للمرور، ستنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.