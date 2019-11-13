شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: احتساب أيام الامتحانات وما يتخللها مأمورية رسمية مدفوعة الأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، إن وزارة الصحة، وافقت على تفعيل المادة رقم 17 من القرار الوزارى 525 لسنة 2012، بشأن احتساب أيام امتحانات الدراسات العليا للأطباء، وما يتخللها من أيام مأمورية رسمية مدفوعة الأجر لمرة واحدة لكل دراسة، مشيرا إلى أنه تلقى وعد من النقابة بصدور القرار رسميا.

وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن القرار الوزارى المُنظم لتلك العملية صادر منذ عام 2012، حيث يتم حساب أيام الامتحانات والأيام التى تفصل بينها كإجازة، إلا أن الأطباء فوجئوا بالإعلان منذ أسبوعين عن قرار جديد من الوزارة، يتضمن احتساب أيام الامتحانات فقط إجازة، لافتا إلى أن القرار يصعب تطبيقه خاصة للأطباء من العاملين بمحافظات غير محافظاتهم، وبالتالى كانوا يلجؤون إلى الحصول على اجازات عارضه أو غيرها.

وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع الوزارة، وطرحت المشكلة عليها، لافتا إلى أنه حصل على وعد من الوزارة بإصدار القرار، إلا أنه لم يصدر بعد، وتم الإعلان فقط عن موافقة الوزارة.