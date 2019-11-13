شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرشدين السياحيين تنتهى من إجراء دراسة لإنشاء صندوق الكوارث والأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن خطاب أمين صندوق النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أن النقابة انتهت من إجراء دراسة اكتوارية لإنشاء صندوق الكوارث والأزمات، لأعضاء النقابة، مشيرا إلى أن الاشتراك سيكون اختياريا للمرشدين السياحيين وفق الشرائح العمرية، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من إجراءات تنفيذه.

أوضح خطاب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النقابة لها 6 ملايين جنيه لدى وزارة المالية، وتم عقد لقاء مع وزارة السياحة، لبحث إمكانية صرف تلك المبالغ للنقابة، وتم اشتراط عمل صندوق لتوريد الأموال لحسابه، وبالفعل اتفقت النقابة مع خبيرة إكتوارية بوزارة المالية لإجراء الدراسات المالية للصندوق، لافتا إلى أنه جارى التقديم لإنشاء الصندوق بالجهات المعنية، ومن ثم يتم طلب أموال النقابة لدى الوزارة.

وتابع أمين صندوق نقابة المرشدين السياحيين: النقابة ليست غنية، ومواردها تعتمد بشكل أساسى على الاشتراكات، مشيرا إلى أن الكثير من الأعضاء تعرضوا لظروف خاصة قدمت النقابة لهم مساعدات وفق إمكانياتها، مما يجعل هناك ضرورة لوجود صندوق للكوارث والأزمات، والذى سيمكن النقابة من دعم أعضائها بشكل أكبر، فى ظل استمرار وجود مشاكل فى قانون النقابة خاصة بإجراءات زيادة الاشتراكات.