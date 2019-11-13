شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جولة فى مشروع الصوب الزراعية الأكبر فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مساحة 10 آلاف فدان، تم افتتاح 1300 صوبة زراعية عام 2017، فى إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، والذى يعادل إنتاج مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

للمشروع جدوى اقتصادية هائلة وهى دعم الأمن الغذائى المحلى من توفير المنتجات الزراعية بالأسواق بجودة عالية واسعار مناسبة وتصدير الفائض عن السوق المحلى إلى دول العالم بما يساهم فى تعزيز الاقتصاد القومى.

Advertisements

لتحقيق ذلك الهدف انشأت الشركة الوطنية للزراعات المحمية والتى تهدف إلى زراعة ١٠٠ ألف فدان زراعات محمية على عدة مراحل من خلال خطة زراعية مدروسة وموزعة على كافة انحاء الجمهورية.

يضم المشروع مجمع إنتاج بذور الخضروات ، مشروع انتاج تقاوى البطاطس فى جمهورية مصر العربية ، اكبر مجمع فرز وتعبئة ، زراعة الزيتون والخرشوف على مساحات شاسعة استخدام مياه الرى بالتنقيط.