شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 13/11/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: ترتفع درجات الحرارة، وتكون الأجواء أدفأ من المعتاد في مختلف المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر تدريجياً كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، قد يتخللها هُطول زخات محليّة خفيفة في اقصى شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً فوق الجبال.

وفي خليج العقبة، الرياح: جنوبية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: هادئ (2-5 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

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ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، قد يتخللها هُطول زخات محليّة خفيفة بأجزاء قليلة ومحدودة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الطقس فى فلسطين

الحرارة ستبقى مرتفعة والأجواء ستبقى جافة بشكل واضح يوم الأربعاء وتبقى اعلى من المعدل السنوي بنحو السبعة درجات مئوية. وتبقى الأجواء معتدلة ودافئة جدآ. الرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية.