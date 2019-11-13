شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تعليمات لشركات التوزيع بالتأكيد على غلق المهمات لمواجهة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك توجيهات وتعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء لاتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية خلال الـ48 ساعة القادمين نتيجة الطقس السيئ وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد بعدد من المحافظات، موكداً أنه تم رفع حالة الطوارئ بالشركات على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أنه تم التأكيد على شركات توزيع الكهرباء بضرورة التأكد من عزل وإحكام إغلاق مهمات الكهرباء للحفاظ على سلامة المواطنين، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنشآت الحيوية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أى أخطار قد تنتج عن تقلبات المناخ وتأمين التغذية الكهربائية.

وأشار حمزة إلى أن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع تتابع على مدار 24 ساعة وجود أى شكاوى أو أعطال أو انقطاعات ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى، كما يتابع مركز التحكم القومى حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة.

وناشد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين توخى الحذر بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إنارة وأكشاك كهربائية وأسلاك أثناء هطول الأمطار الغزيرة حرصاً على سلامتهم،ـ مشيراً إلى أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أية شكاوى من خلال مركز خدمة العملاء بالكهرباء Call Center على الرقم 121 يتلقى أية شكاوى من خط أرضى أو محمول على مدار 24 ساعة.