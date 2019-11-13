افتتاح معرض "التعويذة 110" بالأوبرا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

افتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مساء الثلاثاء، معرض الفنان التشكيلي سيد هويدي بعنوان التعويذة ١١٠.

ويضم المعرض مجموعة من اللوحات تبلغ ٣٠ لوحة فنية على أن يستمر حتى ٢٣ نوفمبر الجاري، وذلك بقاعة الباب سليم في ساحة دار الأوبرا المصرية.

وقال الفنان سيد هويدى: "نحلم وسنظل بالعودة لسنوات فخرنا وفحوى ذكريات من رحم أيام مضت، تربطنا بها وشائج حب ومعان عظيمة، لكن هذا الحلم يتحول لكابوس، إذا اخترنا أن نظل هناك، أو حتى لو أردنا إكراه الحاضر باستنساخ أي فترة تاريخية من تاريخ طويل عمره في أقل تقدير سبعة آلاف سنة، مهما كانت درجة التألق في تلك الفترة، سواء من عصر الأسرات إلى عشرينات القرن العشرين أو حتى الستينات، على الرغم من أن الواقع الجديد هو الابن الشرعى للحلم، لكن هذا الواقع الجديد مرهون بالإضافة والقدرة على الخيال والإبداع وابتكار أساليب عصرية تناسب اليوم".