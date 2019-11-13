سقطت من القطار.. وفاة طالبة مدرسة الصم والبكم بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

توفيت طالبة، مدرسة الصم والبكم بمدينة طنطا، مساء الثلاثاء، والتي تعرضت للسقوط من القطار خلال استقلالها قطار من " طنطا - كفرالزيات" محل إقامتها، نتيجة اختلال توازنها في نطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، داخل المستشفى بعد نحو 7 ساعات من نقلها في حالة خطرة.

كان اللواء ناصر موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، تلقى إخطارًا بالواقعة، وتبين من تحريات العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا بإشراف العميد طلعت عبدالهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، أنه خلال استقلال الطالبة (ياسمين – خ – 18 سنة) بمدرسة الصم والبكم بطنطا، القطار من محطة طنطا عائدة من مدرستها إلى محل إقامتها بمركز كفرالزيات، اختل توزنها من على باب القطار، وسقطت أسفل القطار بنطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات، مما تسبب فى حدوث إصابتها المتعددة.

وتم نقل الطالبة إلى مستشفى طنطا الجامعى فى حالة خطيرة حتى توفيت متأثرة بجروحها وإصابتها بكسر فى قاع الجمجمة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.