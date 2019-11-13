حريق في جراج بجوار "إصلاحية بولاق".. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق هائل في جراج غير مرخص ملاصق لمركز لإعادة تأهيل أطفال الأحداث "إصلاحية" بمنطقة بولاق الدكرور، مساء الثلاثاء. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أسفل كوبري بولاق، وارتفاع ألسنة اللهب. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب الحريق بجراج سيارات خاص بالأهالي، وتمكن رجال الإطفاء من إخماده دون إصابات.

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