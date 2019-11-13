ضبط استورجي ضرب عمه حتى الموت في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، اليوم الثلاثاء، القبض على "استورجي" بالشرقية؛ اعتدى بالضرب على عمه حتى الموت، وذلك بمساعدة ربة منزل.

تلقى مأمور مركز ديرب نجم بلاغا من موظف بالمعاش "58 سنة" بوفاة شقيقه (مزارع 68 سنة) داخل مسكن شقيقيهما الثالث (65 سنة بالمعاش)، وأنه حال تجهيز جثمانه للدفن "غسله" تلاحظ وجود آثار سحجات وكدمات متفرقة بالجثة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعُثر على الجثة مسجاة على مغسلة الموتى، وملفوفة بكفن في صالة المنزل المُشار إليه.

وأفاد مفتش الصحة بوجود آثار سحجات وكدمات متفرقة بالساقين وسحجات بالكتف والذراع الأيسر، وجرح سطحى بمعصم اليد اليسرى، وانبعاث رائحة كريهة من الفم، وضيق ببؤبؤ العينين، وصعوبة الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

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وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه نجل شقيق المجنى عليه (28 سنة استورجي)، وأمكن ضبطه.

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، واتفاقه مع "ربة منزل 28 سنة" على ضربه وتكبيله لتأديبه وتركه مُكبلاً لحين عودة زوجها.

وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجنى عليه بالطابق الأرضي، ودفعه داخل إحدى الغرف، واعتدى عليه بالضرب بعصا خشبية وماسورة حديدية وأخرى بلاستيكية، وأحضرت له ربة المنزل حبلا بلاستيكيا، وكبله وتركه بالغرفة ولدى عودته اكتشف وفاته فنقله للطابق الثانى بالمسكن، وأخبر أسرته أن الوفاة طبيعية.

وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.