شكرا لقرائتكم خبر عن هشام توفيق يكشف حجم مشاركة قطاع الأعمال في الصندوق السيادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن صندوق مصر السيادي، يهدف لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، سواء المؤسسات المنتجة والتي تدر ربحا بالفعل، أو المتعطلة والتي تحتاج إلى الدعم والتطوير، مشيرًا إلى أن الصندوق يتولى مهمة التسويق لهذه القطاعات وضخ استثمارات جديدة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال مداخلة هاتفية، تعليقا على توقيع بروتوكولي تعاون بين صندوق مصر السيادي، ووزارة قطاع الأعمال وبنك مصر الاستثمار القومي، أن الوزارة طرحت 3 قطاعات ضمن الصندوق السيادي، تشمل الفنادق، والأدوية، والتطوير العقاري، كبداية.

وأوضح أن القطاع الفندقي يشمل فنادق «شتاينبرجر» التحرير، و«كونتيننتال» بالأوبرا، إلى جانب اثنين آخرين بالأقصر.

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وذكر توفيق، أن مجال قطاع الأدوية، شمل طرح 3 شركات، واحدة لإنتاج أدوية، وأخرى للتوزيع، والثالثة لإنتاج العبوات.

وتابع وزير قطاع الأعمال أن مجال التطوير العقاري، شمل طرح مجموعة من الأراضي، لإنشاء مشروعات سكنية وأبراج، مشيرا إلى أنه تم طرح مئات الآلاف من الأمتار لإنشاء مدن متكاملة.

وقال إن دور الصندوق يتمثل في البحث عن الفرص والتسويق لها، لافتا إلى أن الصندوق السيادي، بمثابة النافذة التي تعرض الاستثمار، كما أنه الجهة الوحيدة التي يمكنها التعاون ومخاطبة صناديق سيادية تابعة لدول أخرى.

وأضاف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الأهداف تشمل أيضًا التنسيق ما بين الطلب والفرص المطلوبة، معربا عن تفاؤله بالخطوة لخلق استثمارات كبيرة.